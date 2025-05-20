Агроэксперт: Россия остаётся одним из ключевых поставщиков удобрений в ЕС

Несмотря на многочисленные пакеты санкций, Европейский союз продолжает закупать у России аграрную продукцию на миллиарды евро, рассказал в беседе с RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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