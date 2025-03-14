Цветочная композиция из красных звезд появится в Астрахани ко Дню Победы

Около 150 тысяч однолетников появится на улицах города этой весной. В тепличном хозяйстве «Зеленый город» идет подготовка к высадке цветочной рассады: в этом году Астрахань украсят тагетесы, агератумы, циннии.
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