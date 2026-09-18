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stroimdom21

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Осенняя обрезка сада: когда секатор нужен, а когда лучше подождать до весны

Осенняя обрезка сада: когда секатор нужен, а когда лучше подождать до весны

Каждый раз, когда осень вступает в свои права и сад начинает сбрасывать листву, у многих возникает закономерное желание навести порядок — пройтись секатором, убрать лишнее, подготовить деревья к зиме.

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