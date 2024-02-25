План по уничтожению русских. Разоблачён масштабный заговор диаспор в стране

Александр Зиборов

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт.Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...