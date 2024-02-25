В ходе совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии выявлены подготовка диверсионных акций и бунтов среди мигрантов в 53 регионах России.
План по уничтожению русских. Разоблачён масштабный заговор диаспор в стране
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Точно.
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10 час.
Пульхерия Djem
Речь не о пришлых,а о террористах.
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6 час.
Александр Зиборов
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт.Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...
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1 час.
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