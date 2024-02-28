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На узкой дороге автомобили ударились зеркалами: кто виноват

На узкой дороге автомобили ударились зеркалами: кто виноват

Зима подходит к концу, но несмотря на это на дорогах нашей страны огромное количества снега, который заузил дорогу настолько, что в некоторых местах с трудом могут разъехаться два встречных автомобиля, да и без снега таких участков дорог тоже хватает.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Пора бы уже пересмотреть правила,штрафовать не водителей а дорожные службы или припаркованные неправильно автомобили которые сужают проезд
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6 час.

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