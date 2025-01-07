«Христос Воскресе!»: Настя Ивлеева опозорилась, обратившись к фанатам в рождественскую ночь

Блогерша Настя Ивлеева перепутала праздники и поздравила поклонников в Рождество с Пасхой. Несмотря на то, что сообщение телеведущая довольно быстро удалила, ошибку заметили многие, включая знаменитостей.
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