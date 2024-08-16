В Актау закроют дорогу между 27 и 28 микрорайонами

В Актау, в связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей, с 15 часов 16 августа до 18 августа будет временно закрыта автомобильная дорога между домом №80 микрорайона 27 и домом №47 микрорайона 28, сообщает пресс-служба акимата города.