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В Актау закроют дорогу между 27 и 28 микрорайонами

В Актау закроют дорогу между 27 и 28 микрорайонами

В Актау, в связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей, с 15 часов 16 августа до 18 августа будет временно закрыта автомобильная дорога между домом №80 микрорайона 27 и домом №47 микрорайона 28, сообщает пресс-служба акимата города.

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