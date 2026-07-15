Если танк едет по полю, это ещё не сельхозтехника: ВС РФ нанесли удары по Изюму Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской области.
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Если танк едет по полю, это ещё не сельхозтехника: ВС РФ нанесли удары по Изюму Российские войска нанесли серию ударов по объектам противника в Харьковской области.
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