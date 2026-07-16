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Zero Hedge

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Baltic Leaders Claim Moscow Eyeing Wave Of Infrastructure Attacks In Europe

Baltic Leaders Claim Moscow Eyeing Wave Of Infrastructure Attacks In Europe

Baltic Leaders Claim Moscow Eyeing Wave Of Infrastructure Attacks In Europe NATO's 'eastern flank' members are at it again, seeking to hype an imminent Russian threat which they now say will target their critical infrastructure.

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