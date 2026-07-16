Baltic Leaders Claim Moscow Eyeing Wave Of Infrastructure Attacks In Europe NATO's 'eastern flank' members are at it again, seeking to hype an imminent Russian threat which they now say will target their critical infrastructure.
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