Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вынуждена была пропустить очередное важное королевское мероприятие. Ее супруг принц Уильям признался, что это очень расстраивает принцессу, но она сейчас полностью сосредоточена на своем лечении.
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