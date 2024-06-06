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Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о самочувствии Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вынуждена была пропустить очередное важное королевское мероприятие. Ее супруг принц Уильям признался, что это очень расстраивает принцессу, но она сейчас полностью сосредоточена на своем лечении.

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