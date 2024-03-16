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Хачанов о фото с Агасси: «Из маленькой Армении с любовью»

Хачанов о фото с Агасси: «Из маленькой Армении с любовью»

Сегодня Хачанов и Андрей Рублев проведут благотворительный матч в поддержку армян Арцаха. «Из маленькой Армении с любовью ❤️ Спасибо, что пришел и поддержал мероприятие! » – подписал фото Хачанов.

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