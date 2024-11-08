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Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Косторная всех дурит

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Косторная всех дурит

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница решили пропустить два соревновательных сезона, заявив, что спортсменка всех дурит, передает Sport24.

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