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Царьград

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Без лечения — летальный исход. Нижегородка подхватила мышиную лихорадку

Без лечения — летальный исход. Нижегородка подхватила мышиную лихорадку

Жительница Нижнего Новгорода подхватила мышиную лихорадку при уборке в тамбуре.В Нижегородской области с начала 2026 года было зафиксировано около 300 случаев заражения мышиной лихорадкой.

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