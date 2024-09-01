Стоимость бензина 93-й и 95-й марки у производителей выросла почти на 30% в июле

Аналитики связывают рост с пиковым сезоном потребления и ремонтом НПЗ. При этом отмечается, что на розничные цены рост оптовых не влияет, поскольку они рассчитываются по другой формулеЦены производителей на 93-й и 95-й бензин в июле выросли почти на 30% по сравнению с июлем, сообщает Росстат.