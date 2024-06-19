Сторонники принца Гарри и Меган раскрыли "отвратительную правду" о Кейт Миддлтон

Пользователи социальных сетей активно обсуждают состояние Кейт Миддлтон, вот только вместо слов поддержки больной раком принцессы, теперь звучат обвинения в сокрытии "отвратительной правды", как это назвала Королевский обозреватель Даниэла Элсер.