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Царьград

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Сторонники принца Гарри и Меган раскрыли "отвратительную правду" о Кейт Миддлтон

Сторонники принца Гарри и Меган раскрыли "отвратительную правду" о Кейт Миддлтон

Пользователи социальных сетей активно обсуждают состояние Кейт Миддлтон, вот только вместо слов поддержки больной раком принцессы, теперь звучат обвинения в сокрытии "отвратительной правды", как это назвала Королевский обозреватель Даниэла Элсер.

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СЗ
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