По мнению специалиста, пока "инфляция не дает поводов для смягчения" Депутат Алтайского Заксобрания и зампредседателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Ксения Белоусова поделилась прогнозом насчет возможного изменения ключевой ставки в России.