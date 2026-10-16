По мнению специалиста, пока "инфляция не дает поводов для смягчения" Депутат Алтайского Заксобрания и зампредседателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Ксения Белоусова поделилась прогнозом насчет возможного изменения ключевой ставки в России.
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