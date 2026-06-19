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Новости ТМ

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В Невьянске полицейские провели инструктаж для участников «отряда мэра»

В Центре занятости населения прошла встреча с участниками третьей смены «отряда мэра». Начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» подполковник полиции Мария Мягких провела профилактическую беседу с подростками перед началом работы.

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