В Невьянске полицейские провели инструктаж для участников «отряда мэра»

В Центре занятости населения прошла встреча с участниками третьей смены «отряда мэра». Начальник ПДН МО МВД России «Невьянский» подполковник полиции Мария Мягких провела профилактическую беседу с подростками перед началом работы.
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