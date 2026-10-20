Ночной кошмар нон-стоп: Пока «баллистика» корёжит цели в Киеве, «Герани» наводят шороху на Западенщине США молчат о запусках русских ракет не по злобе, а потому, что теперь они их просто не видят, и для Пентагона это стало шоком Согласно заявления нашего Минобороны, в ночь на 19 октября российскими войсками был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам на Украине.
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