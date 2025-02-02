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Вице-канцлер Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, представляющий партию «Зелёные», заявил о готовности европейских стран ввести ответные пошлины против США, если президент Дональд Трамп примет решение об обложении пошлинами товаров из ЕС.

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