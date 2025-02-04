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Путин подписал указ о создании аналога «Евровидения»

Путин подписал указ о создании аналога «Евровидения»

Точные даты проведения конкурса пока не определены.фото: kremlin.ruПрезидент Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Подмосковье международного музыкального конкурса «Интервидение» в этом году.

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