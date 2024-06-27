Лучшие Анекдоты из Питера за 27.06.2024

***** Чисто по-питерски: белые ночи, Кофе, дожди, пасмурно очень, Шарфы, прогулки, насморк, зонты, Невский, кареты, легенды, мосты, Ветер, Нева, ливни, штормит, СКА, Ленинградка, Газпром и Зенит, Стихи, вдохновенье, картины, мечты, Аврора, музеи, Зимний, коты, Сфинксы, Атланты, Львы и Грифоны, Васька, Просвет, Академка, жетоны, Кура, поребрик, парадная, греча, Влюбленность, душевность, романтика, встречи, Репа, Кулек, ФИНЭК, Лесопилка, Муха, ИТМО, ИНЖЭКОН, Холодилка, Растрелли, Трезини, Росси, Захаров, Думская, клубы, множество баров, Финбан, фонтаны, Петергоф и Самсон, Ротонда, Елагин, тайны, масон, Парки, сады, скверы, аллеи, Мега, ПИК, Ситимолл, Галерея, Петроград, Ленинград, культура, история, Экскурсии, гиды, туристы, Астория, Шаверма, рассольник, корюшка, пышка, Студенты, учеба, возможности, вышка… Так уж сложилось здесь исторически - Все это очень и ЧИСТО ПО-ПИТЕРСКИ.