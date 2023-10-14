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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рендулич о своем влиянии на СКА: «В Финляндии учили играть умно, пытаюсь это делать. Могу помочь партнерам выйти на новый уровень»

31-летний игрок, перешедший из «Сочи», набрал 3 (2+1) очка в 2 играх за новую команду. Всего в сезоне у него 18 (11+7) очков в 18 играх.

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