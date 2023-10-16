Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов

Прежде чем купить продукт, покупателю необходимо тщательно осмотреть его, сообщает Роспотребнадзор. © pxhere В беседе с “МК в Красноярске” специалисты отметили, что товар не должен быть заветренным, а продавец должен нарезать его по мере необходимости.