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Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов

Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание при дегустации продуктов

Прежде чем купить продукт, покупателю необходимо тщательно осмотреть его, сообщает Роспотребнадзор. © pxhere В беседе с “МК в Красноярске” специалисты отметили, что товар не должен быть заветренным, а продавец должен нарезать его по мере необходимости.

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