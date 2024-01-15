Стала известна вероятная дата презентации новой машины AlphaTauri

Стала известна вероятная дата презентации новой машины AlphaTauriGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда AlphaTauri представит машину для сезона-2024 в Формуле 1 во вторую неделю февраля, сообщает итальянский Motorsport.
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