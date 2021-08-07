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Имущественный налоговый вычет

Купив жилье ️, Вы можете получить обратно сумму подоходного налога (НДФЛ).  Чем больше размер вашей заработной платы, тем больше сумма подоходного налога (13%) была оплачена в бюджет, и тем быстрее вам вернут максимально возможную сумму (260 тыс.

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