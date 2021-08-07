Имущественный налоговый вычет

Купив жилье ️, Вы можете получить обратно сумму подоходного налога (НДФЛ). Чем больше размер вашей заработной платы, тем больше сумма подоходного налога (13%) была оплачена в бюджет, и тем быстрее вам вернут максимально возможную сумму (260 тыс.
Купив жилье ️, Вы можете получить обратно сумму подоходного налога (НДФЛ). Чем больше размер вашей заработной платы, тем больше сумма подоходного налога (13%) была оплачена в бюджет, и тем быстрее вам вернут максимально возможную сумму (260 тыс.
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