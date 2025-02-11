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Китай

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Китай резко осудил заявление США и Японии, которое является вмешательством во внутренние дела Китая

Пекин, 10 февраля /Синьхуа/ -- Китай выражает сильное недовольство и решительный протест по поводу недавнего совместного заявления, которое сделали США и Япония в отношении Китая, считая его грубым вмешательством во внутренние дела Китая, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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