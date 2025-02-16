В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналисту Павлу Зарубину, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом был конструктивным с обеих сторон.
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