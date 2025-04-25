Задержан гражданин Румынии: подозревается в сборе данных

Он подозревается в сборе средств о местах дислокации объектов противовоздушной обороны, пишет ТАСС.По данным ФСБ, мужчина, чье имя не уточняется, причастен к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины.
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