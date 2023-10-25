Экс‑советник Кучмы Соскин: у Зеленского готов вертолет для эвакуации

РИАМО - 25 окт. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у нынешнего лидера страны Владимира Зеленского уже готов вертолет для эвакуации, а в это время у украинцев нет иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года.
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