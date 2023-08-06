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Автор Foreign Policy Поузен допустил, что в случае прорыва первой линии обороны ВС РФ украинские войска столкнутся с контратакой

Автор Foreign Policy Поузен допустил, что в случае прорыва первой линии обороны ВС РФ украинские войска столкнутся с контратакой

Бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузен в статье для Foreign Policy заявил, что в случае прорыва первой линии обороны ВСУ столкнутся с контратакой российских войск.

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