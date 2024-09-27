Чем пополнился "всероссийский амбар" после присоединения Крыма и четырех новых регионов

Когда осенью 2022 года в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР прошли референдумы о присоединении к России, некоторые злопыхатели и скептики начали негромко возмущаться: «Мало, что ли, Крыма, в который уже столько вкачали, а теперь еще четыре дыры в бюджете.