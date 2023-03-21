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Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

Немецкий канцлер: Даже в случае окончания вооружённого конфликта на Украине всё в одночасье не станет таким, как было до него

Находясь с рабочим визитом в Дюссельдорфе, канцлер ФРГ сделал очередное заявление по Украине. Повторяя становящееся своеобразной неолиберальной западной мантрой о поддержке Киева выражение, Олаф Шольц прокомментировал возможное развитие украинского конфликта.

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