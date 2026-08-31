Мэрия Рязани прокомментировала задержки в строительстве школы №28

Жители города возмутились тем, что их детям, ранее обучавшимся в этой школе, которую снесли, в новом учебном году составили расписание на вторую смену – учиться они будут с 14:00 до 18:10.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым