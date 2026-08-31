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62ИНФО | Новости Рязани

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Мэрия Рязани прокомментировала задержки в строительстве школы №28

Мэрия Рязани прокомментировала задержки в строительстве школы №28

Жители города возмутились тем, что их детям, ранее обучавшимся в этой школе, которую снесли, в новом учебном году составили расписание на вторую смену – учиться они будут с 14:00 до 18:10.

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