Аргументы недели

98 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viach
    Сталинград город великой русской воинской славы. Фашисты не смогли его убить. Русские наплевали на свою славу и убили...Сенатор Ковитиди ...
  • Валерий Ворожищев
    В конечном итоге всё-таки будет Волгоград снова Сталинградом. Как долго эта абсурдная ситуация будет в подвешенном со...Сенатор Ковитиди ...
  • Анатолий Остин
    Всё правильно. Хуже идиота, идиот с инициативой. Это лечится путём подметания улиц Волгограда.Сенатор Ковитиди ...

Картина дня

наверх