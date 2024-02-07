Загрутдинов: Шесть жилых комплексов для обманутых дольщиков достроят уже в этом году

В процессе реорганизации полномочий ряда структур в правительстве Москвы департамент строительства теперь отвечает за работу с объектами, которые включены в так называемый Единый реестр проблемных объектов.
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