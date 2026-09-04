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Газета.ру

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Политолог Сафаров: США вряд ли решаться на наземную операцию в Иране

Политолог Сафаров: США вряд ли решаться на наземную операцию в Иране

Гендиректор Центра изучения современного Ирана, политолог Раджаб Сафаров в беседе с Tsargrad.tv оценил вероятность того, что Вашингтон попытается взять реванш и решится на жесткую эскалацию конфликта с Ираном.

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