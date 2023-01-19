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В Вологодской области полицейские помогли туристам в сложной ситуации на зимней дороге

В Вологодской области полицейские помогли туристам в сложной ситуации на зимней дороге

В УМВД России по Вологодской области поступило благодарственное письмо, в котором молодой человек выражает признательность госавтоинспекторам из Грязовецкого района за помощь на зимней дороге.

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