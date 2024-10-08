Vogue: женская боксерская обувь станет трендом в 2025 году

Редакторы французского Vogue назвали неожиданные тренд обуви в этом сезоне. По словам модных экспертов, в настоящее время на пике популярности оказалась женская боксерская обувь, и, по прогнозам, пик ее популярности придется на 2025 год.
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