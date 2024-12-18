Депутат Луговой: зарубежной музыки на платформах должно быть не более 20%

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Луговой (ЛДПР) на пленарном заседании нижней палаты парламента предложил запретить или сократить количество зарубежной музыки на российских платформах.
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