Для борьбы с гололедом в Рязани заготовят 2200 тонн соли

В Рязани начался процесс подготовки к грядущему холодному сезону. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Борис Ясинский.
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