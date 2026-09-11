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Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель

www.globallookpress.com/Reinhard Rohner/imageBROKER.com Активность хуситов в Красном море может взвинтить цены на нефть до 130 долларов за баррель.

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