Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал любовь Соболева к компьютерным играм слабостью

Бывший нападающий московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что петербургский "Зенит" неспроста запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером.
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