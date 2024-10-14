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  • Валентин Щербаков
    У этого кокаинового нюхача и недоноска зеленского совсем отсутствует чувство адекватности, совсем мозги занаркотились..."Политика Страны"...
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Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал любовь Соболева к компьютерным играм слабостью

Экс-игрок ЦСКА Масалитин назвал любовь Соболева к компьютерным играм слабостью

Бывший нападающий московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что петербургский "Зенит" неспроста запретил форварду Александру Соболеву проводить много времени за компьютером.

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