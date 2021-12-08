Трамп обвинил Байдена в неспособности обеспокоить Путина

Президента России Владимира Путина не беспокоит глава Белого дома Джо Байден после того, как нынешняя американская администрация допустила «жалкое бегство» армии США из Афганистана с гибелью солдат и оставленной военной техникой на сумму $85 млрд.
Президента России Владимира Путина не беспокоит глава Белого дома Джо Байден после того, как нынешняя американская администрация допустила «жалкое бегство» армии США из Афганистана с гибелью солдат и оставленной военной техникой на сумму $85 млрд.
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