Песков: Зеленский может приехать в Москву, предложение в силе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Зеленского о намерении встретиться с Владимиром Путиным в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Майами (США).
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