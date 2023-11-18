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Норвегия не сыграет на Евро-2024. Команда Холанда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля

Норвегия не сыграет на Евро-2024. Команда Холанда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля

Сборная Норвегии лишилась шансов на участие в плей-офф отборочного раунда после того, как Израиль потерпел поражение от Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямое попадание на турнир.

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