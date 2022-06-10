Почта России презентовала во Владивостоке "Почтовый туризм"

Почта России презентовала во Владивостоке "Почтовый туризм"

Почта России вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) запустила проект "Почтовый туризм" с маршрутами для путешествий по стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх