В России учредят премию за решение математических «задач тысячелетия»

Правительство поручило Минобрнауки, Минэкономразвития и Минфину представить до 15 апреля 2024 года предложения по учреждению в России единовременной премии за решение так называемых математических задач тысячелетия.
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