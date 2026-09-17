Минфин выплатил купоны по еврооблигациям и готовит налоговые послабления для иностранцев

Министерство финансов РФ произвело выплату купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2043 году — средства в размере 3,7 млрд рублей (44,1 млн долларов) поступили в Национальный расчетный депозитарий для уплаты обязательств держателями бумаг.