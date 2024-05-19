Шаг к ядерной войне: эксперт оценил идею сбивать ракеты РФ с территории НАТО

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de Идея о том, чтобы сбивать российские ракеты с территории стран НАТО, является попыткой втянуть Европу в ядерную конфронтацию, заявил в беседе с РЕН ТВ доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России политолог-международник Кирилл Коктыш.
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