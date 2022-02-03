Эксперт Марунич: на Украине "встанет" вся промышленность без закупок газа у России

Украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Украине необходимо заключить прямой контракт с "Газпромом" на поставки газа, так как высокие цены на "голубое топливо" сильно вредят ее экономике.